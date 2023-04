« On se revoit à Liverpool », La Zarra donne de ses nouvelles après l’annulation de concerts

« J’aurais tellement aimé être avec vous tous, mais parfois la vie en décide autrement ». Sur Twitter, La Zarra a tenté de rassurer ses fans et le public après son absence sur scène son week-end. Celle qui représentera la France à l’Eurovision dans un peu moins d’un mois, a soufflé un vent d’inquiétude et d’incompréhension samedi soir Amsterdam, alors qu’elle devait se produire à l’Eurovision in Concert.