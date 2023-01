One Piece : la série Netflix sortira bien en 2023

Netflix s’attaque à un grand classique de l’animé. Sur ses réseaux sociaux, la plateforme vient d’annoncer la sortie imminente de sa série One Piece. Une affiche montre Luffy et son mythique chapeau de dos, point levé face à un coucher de soleil avec la mention « En 2023, mettez les voiles ».

C’est donc une confirmation : cette adaptation du chef d’œuvre d’Eiichiro Oda sortira bien cette année, sans plus de détails sur la date pour le moment. Il était temps pour les fans, tenus en haleine depuis près de trois ans par ce projet. S’il faudra encore un peu de patience pour vérifier de la qualité du projet, la préparation a de quoi rassurer puisque le célèbre mangaka et papa de One Piece est pleinement impliqué dans l’écriture et le tournage.

Cette série One Piece de Netflix est attendue à double tranchant par les fans. Qu’elle plaise ou non, elle risque de battre autant de records que sa version papier : plus de 500 millions d’exemplaires du manga ont été vendus à travers le monde. C’est tout simplement un record, loin devant des « Golgo 13 » ou « Dragon Ball ».