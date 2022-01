Open d’Australie : des abandons à cause de problèmes respiratoires liés à la vaccination ?

Des internautes affirment que certains joueurs ont dû abandonner cette édition à cause de « problèmes respiratoires ». La cause serait toute trouvée : le vaccin contre le Covid !

« L’Australie a expulsé le seul joueur de tennis en bonne santé dans cet Open d’Australie. Je me demande ce que Novak Djokovic en pense, alors que quatre joueurs ont déjà abandonné à cause de douleurs à la poitrine », peut-on lire sur un tweet partagé plus d’un millier de fois.

Sauf que les exemples donnés sont faux. Parmi les sportifs ciblés par ces publications, Nick Kyrgios. L’Australien avait abonné un match, mais à cause d’un problème aux abdominaux en 2021. De son côté, Dalila Jakupovic (sur la vidéo ci-dessus) avait arrêté un match complètement essoufflée, en 2020.

Pour résumer, les exemples sont prix hors contexte et n’ont souvent aucun rapport avec le Covid ou son vaccin. Dans les abandons cités, certains remontent même à l’avant-vaccin !