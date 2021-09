Open d’Orléans 2021 : Gasquet, Pouille, Simon, Verdasco et Lopez parmi les participants !

Le tennis Français à l'honneur

De grands noms du tennis et de belles affiches en perspective pour la 16ème édition de l’Open d’Orléans ! Elle prendra place du 27 septembre au 3 octobre au Palais des Sports. Les 23 joueurs ont été dévoilés ce matin auxquels vont s’ajouter 4 joueurs issus des qualifications, 2 special exempt et 3 Wild Cards. Parmi les participants révélés, 8 joueurs Français dont Richard Gasquet, Lucas Pouille et Gilles Simon.