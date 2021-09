Open d’Orléans : « Assez incroyable d’avoir autant de bons joueurs » selon Richard Gasquet

Coup d’envoi de l’Open d’Orléans ce lundi ! Le tournoi de tennis, annulé l’an dernier à cause du covid malgré de nombreux reports, devrait cette année être un grand cru, avec un plateau de choix. Si l’Espagne a deux fiers représentants avec Fernando Verdasco et Feliciano Lopez, deux anciens membres du top 15 mondial, c’est surtout côté Français que le niveau est particulièrement relevé.

De nombreux Français présents

Les prometteurs Ugo Humbert (26ème joueur mondial), Benjamin Bonzi (61ème), Arthur Rinderknech (74ème), Corentin Moutet (91ème) sont présents, tout comme quelques grands noms habitués à briller il y a quelques années en Grand Chelem comme Richard Gasquet (81ème), Gilles Simon (99ème), Pierre-Hugues Herbert (100ème) ou Lucas Pouille (142ème).

« Pour un Challenger, c’est assez incroyable d’avoir autant de bons joueurs », confie Richard Gasquet, qui participe pour la première fois au tournoi orléanais. « C’est sympa de pouvoir jouer en France, j’espère qu’il y aura du public. » Le vainqueur de la Coupe Davis 2017 avec l’équipe de France s’était engagé à venir l’an dernier mais le covid était passé par là. Il n’a cependant pas hésité à se réinscrire cette année. « Ça a été une évidence, c’est un tournoi important, on m’en a souvent parlé, ça me fait plaisir de venir », poursuit-il.

Que peut espérer Richard Gasquet cette semaine à Orléans ? « Aller le plus loin possible et bien sûr gagner », explique-t-il, tout en reconnaissant que « ce sera difficile car il y a beaucoup de très très bons joueurs ». Le Biterrois cherchera sans doute aussi à se rassurer physiquement. Battu en demi-finale à l’Open de Rennes il y a dix jours, il a dû déclarer forfait la semaine dernière à Metz en raison d’une douleur à la cuisse. « Ça va mieux, je serai en forme pour jouer à Orléans ! », prévient-il.

Pratique

Le tournoi se déroule au Palais des sports d’Orléans du 27 au 3 octobre. Billetterie sur opendorleans.com ou au Palais des sports une heure avant le début des matchs. Pass sanitaire obligatoire.