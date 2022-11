Open Paratennis du Loiret : « Le tournoi est beaucoup plus relevé que l’année dernière »

16 femmes et 32 hommes vont s’affronter à l’occasion de la 22e édition de l’Open Paratennis du Loiret. Cette année, l’objectif était d’élever le niveau des tableaux féminin et masculin. Mission accomplie, selon le directeur de l’événement, Stéphane Goudou : « il y a 9 joueuses dans le top 30 international, et 5 joueurs dans le top 20, c’est génial. Le tournoi est beaucoup plus relevé que l'année dernière, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Le pari est réussi pour faire grandir le tournoi, il y a quasiment tous les joueurs de l'Équipe de France. »

Le price money doublé

Autre satisfaction, le doublement du price money : « on va redistribuer 22.000 dollars entre les 32 hommes et les 16 femmes », ajoute Stéphane Goudou. Par ailleurs pour la première fois dans l’histoire du tournoi, les finales hommes et femmes seront diffusées en direct à la télévision sur une chaine du câble gratuite, Sport en France. « Excepté Roland Garros, on va être le premier tournoi français à être diffusé sur une chaîne gratuite pour permettre au grand public de voir du tennis et continuer à faire évoluer le tournoi », se félicite le directeur.

Animé par 40 bénévoles, 12 arbitres et une trentaine de ramasseurs de balles, l’événement est parrainé cette année par Alex Lutz, acteur et humoriste orléanais. Stéphane Goudou parle d’un choix cohérent : « pour lui ça avait du sens, il connaît le tennis fauteuil et a fait un film sur le tennis. Il espère être présent mais ce n’est pas sûr car il est en tournage, sinon, il sera l'année prochaine. »

Ateliers de sensibilisation

Le directeur attend entre 500 et 600 personnes sur les quatre jours de compétition, mais aussi 150 enfants. Des ateliers pédagogiques seront également organisés pour sensibiliser à cette pratique sportive. « Tout le monde peut devenir en situation de handicap, mais la vie continue. Oui il y a des difficultés, mais on peut rebondir, notamment grâce aux sports, sans forcément viser le haut niveau », nuance Stéphane Goudou.

Ce dernier pense déjà l’année prochaine, quand « on pourra distribuer plus de points internationaux et attirer davantage de grands joueurs de renom. À un an des Jeux Olympiques, notre tournoi rentrera dans les points qualificatifs des jeux, on risque donc d’avoir une grosse édition l’année prochaine. »