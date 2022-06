Orages : de gros dégâts en Saône-et-Loire et dans l'Allier

De gros dégâts matériels ont été recensés après de violents orages de grêle en Saône-et-Loire et dans l'Allier lundi soir. Dans ces deux départements, les pompiers sont intervenus à des centaines de reprises depuis hier soir. « On a eu un orage d'une violence inouïe, avec des grêlons d'une taille qu'on n'avait jamais vue de mémoire d'habitants », explique Fabien Genet, sénateur de Saône-et-Loire et élu chargé de la sécurité à Digoin dans le secteur du Charolais, très touché. Dans le centre historique de la ville, des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong ont abîmé les toitures d'habitations et de bâtiments publics, haché les arbres et les pare-brise de nombreuses voitures n'ont pas résisté. « On a des dômes en plexiglas qui ont explosé, dans un gymnase par exemple », poursuit Fabien Genet.

Même constat autour de la commune voisine de Paray-le-Monial, où le président du département et élu de la ville, André Accary, s'est rendu mercredi matin avec le préfet. « C'est très impressionnant : en l'espace de sept minutes, les bâtiments ont été mitraillés dans la zone économique de Paray, ainsi que les habitations alentour », décrit André Accary. Les pompiers de Saône-et-Loire sont intervenus à plus de 500 reprises depuis mardi soir pour bâcher en urgence des toitures endommagées. « Notre inquiétude, c'est que de nouveaux orages sont annoncés pour ce mercredi soir et jusqu'à vendredi, c'est une course contre la montre pour les secours », indique le président du département.

L'Allier, la Nièvre et le Cher aussi touchés

Dans l'Allier, un violent orage de grêle a également touché l'est de Moulins mardi soir, un secteur où les pompiers ont procédé à 145 interventions sur les communes de Jaligny-sur-Besbre, Thionne, Saint-Voir, principalement pour des bâchages de toitures endommagées. La Nièvre et le Cher ont également été fortement touchés. Dans le Cher, les pompiers sont intervenus à 200 reprises, notamment à Bourges et Vierzon. Le vent a soufflé jusqu’à 109km/h à Bourges, un record pour un mois de juin.

Habitations et véhicules ont aussi été endommagées par la grêle à Chaulgne, Saint-Aubin-les-Forges ou encore Alligny-en-Morvan, dans la Nièvre. Dans un communiqué envoyé ce mercredi matin, la préfecture indique que 1.300 foyers sont encore privés de courant dans 16 communes. Les pompiers ont reçu 600 appels et sont intervenus plus d'une centaine de fois. 300 opérations de bâchage de toiture restaient encore à effectuer ce matin.