Orages : la fête de la musique 2023 annulée à Bourges

De nombreux concerts étaient programmés dans le centre-ville de Bourges. Mais au vu des prévisions météo, la municipalité a préféré annuler les festivités.

L’Indre, le Cher, la Nièvre et l’Yonne ont été placés en vigilance orange aux orages. De fortes pluie, des risques de grêle et des rafales de vents sont à prévoir. « Au regard de l'alerte orange dans le département du Cher qui vient de nous être notifiée par Météo France et la Préfecture du Cher, nous sommes contraints d'annuler l'ensemble des manifestations qui auraient dû se tenir ce soir en extérieur pour la fête de la musique à Bourges », annonce la ville de Bourges.

« Une vague orageuse organisée est attendue en soirée et nuit prochaine, circulant du sud-ouest vers le nord-est (…) Les orages perdront en intensité en fin de nuit, mais des pluies orageuses perdureront, contribuant à des cumuls de précipitations importants sur l'ensemble de l'épisode », ajoute la ville.