Orléans : après le Bateau lavoir, l’Inexplosible sort à son tour de l’eau

Les jours se suivent et se ressemblent sur les quais de Loire. Alors que le Bateau lavoir vient de retrouver il y a quelques jours le fleuve royal, après une inspection en cale sèche, l’Inexplosible va subir le même sort.

Les grues se sont positionnées ce lundi 31 janvier et la sortie de l’eau est prévue ce mardi 1er février. La coque de l’Inexplosible sera expertisée et repeinte. La remise à l’eau est prévue le 21 février suivant les conditions météo et le séchage de la peinture, fait savoir la ville d’Orléans.