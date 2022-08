Orléans, Blois, Tours… Les braderies de rentrée prévues cette semaine en Centre-Val de Loire

A Tours, la braderie se déroule en centre-ville ce dimanche de 8h30 à 19 heures. Une brocante sera organisée en parallèle sur le boulevard Heurteloup et le troc boulevard Béranger. Cette année, les bouchers charcutiers et les boulangers de la ville vont tenter de battre le record du plus long sandwiche de Rillettes de Tours. Il sera découpé et vendu au profit d’une association caritative.

A Blois aussi, une braderie est organisée à partir de jeudi et jusqu’à dimanche. Les détails avec Blandine Mathiot animatrice de centre-ville aux Vitrines de Blois, association organisatrice de l’événement.