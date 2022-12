Orléans, capitale mondiale de l’escrime le temps d’un weekend !

Patricia Réguigne, la présidente du Cercle d'Escrime d'Orléans , ne cache pas sa fierté. « Il n’y a que trois grands prix dans une saison (…) Il n’y a que le « gratin » de l’escrime. Sur les 20 premiers du classement international, on en a 18 chez les hommes, 17 chez les hommes ».

Pas besoin d’être un expert pour comprendre le prestige de l’évènement. Tous les plus grands escrimeurs du monde sont attendus à Orléans, à l’occasion du Grand Prix de sabre. C’est l’une des plus grosses compétitions internationales de l’année , qui permet aux athlètes d’engranger des points pour la saison.

Et parmi ces athlètes de haut niveau, les Orléanais répondront bien évidemment présents. Des Orléanais et Orléanaises titrés, médaillés, comme Sandro Bazadze, numéro 2 mondial, Cécilia Berder, médaillée d’argent en équipe aux JO de Tokyo (2020), Despina Georgiadou, numéro 3 mondiale et vainqueur du grand prix d’Orléans l’an dernier.

Retour de blessure

Manon Apithy- Brunet sera également de la partie. La médaillée de bronze et d’argent aux JO de Tokyo revient tout juste d’une blessure à l’épaule, qui l’a privée de sa place du numéro 1 mondiale. Un retour à domicile, qui rassure un peu la sabreuse. « J’espère que tout ce public va un peu m’aider (…) Ça fait deux-trois semaines que les doutes n’arrêtent pas de se chambouler dans ma tête, donc je panique un peu (rires) ».