Orléans : comment CO’Met change la vie des Septors

C’est quelque chose que le club orléanais attendait depuis très longtemps, et que beaucoup leur envie : jouer dans une salle de haut standing. L’enceinte flambant neuve a été inaugurée l’an dernier, et propose le nec plus ultra des équipements. Alors pour un club comme le Saran Handball, c’est le grand luxe de pouvoir jouer sur un tel parquet devant 9000 spectateurs !

« Il y a un an on jouait à la halle Mazzuka, il y avait 1100 places, souligne Corentin Vincent, responsable de la communication. Nous, on le voit sur nos réseaux sociaux, c’est un « boost » incroyable, avec des gens qui apprennent à nous découvrir. Le fait qu’on soit en première division cette année, ça aide beaucoup (…) mais aussi le fait de pouvoir être exposés devant tant de monde, c’est forcément un « boost » pour nous ».

Gims, Dadju, Gazo…

Mais ce n’est pas sans pression. Le club s’est donné pour mission de remplir l’Arena, pour que l’expérience soit la plus réussie possible. Ainsi, à chaque rencontre « délocalisée » à CO’Met, un showcase est proposé aux spectateurs. « On est parti du constat que le handball est un sport encore en développement, qui cherche encore un public, précise Corentin. On est convaincu que si un spectateur vient dans la salle, il sera content du produit. Le plus dur pour nous est de faire venir le spectateur dans la salle. Et CO’Met est un vrai argument. C’est une salle qui est faite pour du sport/ spectacle ».

Il y a donc d’abord eu Gims, puis Dadju. Et ce mercredi 17 avril, ce sera le rappeur Gazo, artiste masculin de l’année aux Victoires de la musique, qui clôturera la soirée. Un show de 30 à 40 minutes, qui débutera à la fin de la rencontre, aux alentours de 21h30.

Saran Handball – Nantes, coup d’envoi de la rencontre à 20h. La billeterie est disponible sur le site des Septors.