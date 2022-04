Orléans : la réalisatrice ukrainienne Masha Kondakova invitée d'honneur des fêtes johanniques 2022

On connait le nom de l'invité d'honneur des fêtes johanniques 2022 ! Le maire Serge Grouard l'a annoncé ce vendredi 29 avril à l'occasion de la remise de l'épée à Jeanne d'Arc, qui marque traditionnellement le début des festivités. Il s'agit de la réalisatrice ukrainienne Masha Kondakova. Elle participera à l'hommage officiel à Jeanne d'Arc, qui se tiendra le dimanche 8 avril à 14h30 devant la cathédrale. Le choix de Masha Kondakova n'est bien sûr pas anodin, alors que son pays subit la guerre déclenchée par la Russie le 24 février dernier. La réalisatrice est notamment à l'origine du documentaire Inner Wars, qui suit le quotidien de femmes soldats engagées dans la guerre du Donbass (région de l'est de l'Ukraine théâtre d'un conflit armé depuis 2014 entre des séparatistes soutenus par Moscou et le pouvpoir ukrainien).

Pour rappel, la crise sanitaire du covid-19 avait fortement perturbé les deux dernières éditions des fêtes de Jeanne d'Arc, qui se sont déroulées sans invité officiel. Lors de l'édition 2019, une délégation des villes jumelées avec Orléans avait été invitée. Un an plus tôt, le Premier ministre Edouard Philippe avait présidé l'événement. Emmanuel Macron (alors ministre de l'Economie), la journaliste Audrey Pulvar ou encore l'animateur TV Stéphane Bern sont également venus à Orléans ces dernières années.