Orléans : découvrez le programme des Fêtes johanniques 2022

Après deux éditions perturbées par la crise sanitaire, les fêtes johanniques sont de retour dans leur format habituel cette année à Orléans. L’événement se tiendra, pour cette 593ème édition, du 29 avril au 8 mai.

Les fêtes débuteront avec la cérémonie de remise de l’épée à Jeanne d’Arc le soir du 29 avril, à 20h, devant la cathédrale (départ à 19h30 de la place de Gaulle). Jeanne d’Arc, figurée cette année par Clotilde Forgeot d’Arc, lycéenne à Sainte-Croix Saint-Euverte, rejoindra ensuite la Porte Bourgogne à 21h30. Nouveauté cette année : des animations médiévales auront lieu ce soir-là place de la République.

Le dimanche 1er mai se tiendra la chevauchée de Jeanne d’Arc. Le cortège s’élancera de la place du Martroi en direction de Saint-Jean-de-Braye. Jeanne d’Arc traversera alors la Loire au port Saint-Loup pour rejoindre l’île Charlemagne, puis Saint-Denis-en-Val, avant un retour place du Martroi. Des animations pour enfants seront proposées l’après-midi place de la Bascule.

Jeanne d'Arc à Orléans-La Source, Set Electro au théâtre

Pour la sixième fois, Orléans La Source fêtera également Jeanne d’Arc, le mercredi 4 mai. Un campement médiéval y est installé, sur lequel Jeanne d’Arc se rendra, et un spectacle de fauconnerie se tiendra. Le marché médiéval, lui, aura lieu du 5 au 8 mai au Campo Santo. Au moins 80 exposants seront présents.

Le samedi 7 mai, un hommage des villes jumelles à Jeanne d’Arc est prévu à l’hôtel Groslot. Cette année, Cracovie (Pologne) sera particulièrement à l’honneur, pour fêter les 30 ans du jumelage des deux communes. La cérémonie de remise de l’étendard se tiendra ce même jour à la cathédrale, en présence du musicien Luc Arbogast. Un spectacle son et lumière de 18 minutes sera projeté sur la cathédrale. Il reviendra ensuite de mi-mai à septembre. Le set électro, lui, aura également lieu le 7 mai, toujours devant le théâtre d’Orléans, de 23h à 1h30. Cette année, côté Dj, on notera la présence d’Oliver Heldens et de Tony Romera.

L'invité officiel dévoilé le 29 avril

Enfin, l’hommage officiel à Jeanne d’Arc aura lieu le 8 mai place Sainte-Croix à 14h30. Le nom de l’invité civil n’est pas encore connu, il ne sera dévoilé que le 29 avril. Pour l’hommage militaire qui suivra, pas de chars Leclerc dans le défilé cette année, en raison du contexte géopolitique actuel. Le défilé aérien n’est lui pas encore défini. Le cortège commémoratif composé de Jeanne d’Arc et son escorte et des associations locales défilera également.

En parallèle, de nombreux événements sont prévus tout au long des fêtes : exposition de Playmobil à l’office de Tourisme, films au cinéma des Carmes, conférences, expositions, visites guidées, etc. Le parking de l’hôtel de Ville sera gratuit du 5 au 8 mai, celui de la cathédrale le 7 mai de 18h à 3h puis le 8 mai toute la journée, et celui des Halles Charpenterie le 7 mai de 18h à 3h.