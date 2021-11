Orléans : découvrez le programme du marché de Noël

Annulé l’an dernier en raison du Covid, le marché de Noël d’Orléans fera son retour du 29 novembre au 26 décembre. A une dizaine de jours de son coup d’envoi, la mairie a dévoilé ce jeudi 18 novembre le programme. Le marché se tiendra de nouveau sur plusieurs sites du centre-ville. Une centaine d’exposants investiront les 70 chalets installés, certains ayant choisi de ne rester qu’une ou deux semaines.

Place du Martroi, outre la grande roue qui vient d’être montée et qui ouvrira le 26 novembre, un « marché de la création locale » est prévu jusqu’au 24 décembre. « Authentique, baroques, bohèmes, curieuses, fantaisistes sont les créations exposées », explique la municipalité dans le programme. « Ces objets cadeaux sont fabriqués localement et vendus en circuit court. » La maison du Père Noël et le manège Sapin Merveilleux investiront aussi les lieux, ainsi qu’un chalet solidaire, occupé par des associations caritatives locales.

Rue Royale et place de la République, c’est un marché « plus traditionnel » qui prendra place. Au programme : marché des sapins, objets cadeaux en tous genres et chalets alimentaires (crêpes, gaufres, chichis, fromages, charcuterie, vin chaud, etc.). Enfin, principale nouveauté de cette édition 2021, un « marché du réemploi, du recyclage, du zéro déchet et de la production locale » s’installera place de Loire. « On a voulu mettre un accent environnemental et durable », confie Fanny Picard, conseillère municipale chargée de l’événementiel. « On veut proposer aux Orléanais de faire des cadeaux de seconde main ou d’objets fabriqués par eux-mêmes. »