Orléans : depuis 10 ans, l’ACPA sauve les lapins et autres NAC

Le schéma se répète tous les ans. Les abandons de lapin, hamsters et autres rongeurs, sont en hausse après Noël, Pâques et pendant les vacances d’été. Une triste réalité pour l’association orléanaise qui alerte sur les adoptions souvent « impulsives » en animalerie, et qui conduisent à un abandon. « Le lapin est le premier animal abandonné en France, nous explique Audrey, fondatrice de l’ACPA. Ils sont achetés facilement en animalerie et abandonnés tout aussi facilement ».

Sauf que les chances de survie d’un tel animal dans la nature est minime, nous le rappelle Coralie, co-gérante. « Un animal dès l’instant qu’il est domestiqué, il ne peut pas revivre dans la nature. Il n’a pas les codes, il n’est pas protégé contre les maladies. Donc en cas d’abandon, il faut se rapprocher des associations ».

Familles d’accueil

L’ACPA a donc monté un réseau de familles d’accueil, chargées de s’occuper des animaux recueillis le temps que l’association lui trouve une famille. Chaque animal est stérilisé, identifié par puce et vacciné, avant d’être mis à l’adoption. Et tous les frais sont à la charge de l’association. La famille d’accueil, elle, n’a que de l’amour à donner… et quelques légumes !

L’association est d’ailleurs à la recherche de nouvelles familles d’accueil, ainsi que des familles qui souhaiteraient adopter un NAC. Elle donne rendez-vous aux intéressés les 15 et 16 juin prochain, dans la serre du jardin des plantes d’Orléans. Pour ses 10 ans, l’ACPA organise un weekend d’animations et de rencontres.

Ceux qui souhaiteraient entrer en contact avec l’association sont invités à envoyer un mail à acpaorleans@gmail.com.