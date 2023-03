Orléans : dernier match pour l’OLB au Palais des Sports

C’est une histoire de 25 ans qui se termine. Ce samedi 11 mars, Orléans Loiret Basket jouera pour la dernière fois dans son antre du Palais des Sports. Le club accueille Boulazac dans le cadre de la 23ème journée de Pro B, avant d’intégrer Co’Met début avril.

Connue à l’époque sous le nom d’Entente Orléanaise Loiret, le club loirétain a intégré le Palais des Sports en 1998, alors qu’il évoluait en Nationale 2. S’ensuivent, devant un public de plus en plus nombreux, plusieurs montées successives : Nationale 1 en 1999, Pro B en 2002 puis enfin l’élite, la Pro A, en 2006. Lors de cette saison 2005-2006, Orléans se hisse d’ailleurs en finale de la coupe de France, en éliminant à domicile Cholet et Hyères-Toulon, deux équipes de Pro A.



Quand le Palais des Sports accueillait un match d'Euroligue





Si les plus grosses affiches ont souvent été disputées au Zénith, le Palais de Sports a tout de même accueilli un match d’Euroligue, la prestigieuse coupe d’Europe. Fin 2009, le club loirétain s’impose face aux redoutables Serbes du Partizan Belgrade 75-72 et signe sa première victoire dans la compétition. Les supporters orléanais se souviendront aussi sans doute de la gifle monumentale infligée à Strasbourg, en Pro A, en 2011 : 96-39.

Pour le dernier match au Palais des Sports, quelques anciens grands noms du club seront présents. Ensuite, le 1er avril, un nouveau chapitre s’écrira à l’OLB, avec la réception d’Angers pour le premier match à Co’Met. Avec plus de 6.000 billets vendus, le club a d’ores et déjà battu le record d’affluence pour un match de Pro B. Reste désormais à savoir si le public répondra également présent par la suite et si Co’Met pourra devenir le « chaudron » qu’a été le Palais des Sports lors des plus belles années du club.