Si vous ne savez pas comment occuper vos enfants cet été, cette activité pourrait vous aider ! Trois parcs et jardins de la ville vont en effet accueillir des éleveurs, soigneurs et leurs animaux, le temps d’une journée. « Cette initiative a pour but de sensibiliser les populations les plus urbaines à l’environnement, la faune et la flore », précise la ville d’Orléans. Petits et grands pourront en effet aller à la rencontre des intervenants, pour en apprendre plus sur le mode de vie des animaux de la basse-cour, des lapins ou encore des chèvres.

Les rendez-vous sont programmés pendant trois week-ends jusqu’à la fin du mois d’août.

- 14 juillet au Jardin des Plantes

- 15 juillet au Parc Berthe Morisot

- 16 juillet au Parc Pasteur

- 6 août au Jardin des Plantes

- 7 août au Parc Berthe Morisot

- 8 août au Parc Pasteur

- 9 août au Jardin des Plantes

- 26 août au Parc Pasteur

- 27 août au Parc Berthe Morisot