Orléans : des syndicats de gauche appellent à une nouvelle mobilisation ce mardi contre le pass sanitaire

Dans un communiqué transmis ce samedi, plusieurs organisations syndicales de gauche du Loiret (l’Union Communiste Libertaire d’Orléans, l’Union Syndicale Solidaires du Loiret, le Nouveau Parti Anticapitaliste et le collectif Antifasciste d’Orléans) ont appelé à un nouveau rassemblement contre le pass sanitaire demain.

La raison ? S’éloigner de la mobilisation organisée le samedi, que les syndicats jugent trop affiliée à l’extrême droite, à cause de la présence « de groupes fascistes et complotistes, et du Rassemblement National de plus en plus important ». « On ne négocie pas et on ne défile pas avec l’extrême droite », soulignent les syndicats.

Le rassemblement de demain partira de la place de Gaulle à Orléans à 18h. Les revendications vont au-delà du pass sanitaire et concernent « la santé pour tous » et elles sont « contre l’autoritarisme et pour toutes les libertés », indiquent les organisateurs dans leur communiqué.