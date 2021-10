Orléans : des travaux sur la ligne A du tramway pendant les vacances scolaires

Ces vacances de la Toussaint sont l’occasion pour la Métropole d’Orléans de mener des travaux sur le réseau de tramways. Des travaux de maintenance et de nettoyage qui se feront de nuit, entre 21h à 4h du matin du 25 au 29 octobre. Des navettes de substitution seront mises en place.



Pour réparer l’usure due aux frottements, des travaux de meulage sur les rails sont programmés entre les stations Bolière et l’Indien, CO’Met et Saint-Marceau, Louis-Braille et Coligny, Zénith et CHRO, rue de Tours, rue de l’Ardoux (Olivet), rues du Tabour, rues de la Gare et de Blois. « Ils pourront occasionner des nuisances sonores et des difficultés ponctuelles de circulation », précise la Métropole.

Il s’agit aussi notamment de reprendre les pavés et la voirie de certaines stations, la taille et l’élagage à Olivet, et rue de la gare et avenue de Paris à Orléans.



Enfin, des travaux de nuit suivront le mois prochain, de nuit, mais sans impact sur la circulation du tramway.