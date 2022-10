Orléans : des travaux sur la ligne B du tramway dans les prochaines semaines

Orléans Métropole a programmé des travaux d’entretien sur la ligne B du tramway jusqu’à début novembre. Des travaux « nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du réseau ».

Du 10 au 14 octobre, sont prévus des opérations de maintenance et de nettoyage sur l’ensemble de la ligne, et des travaux de meulage, de soudure et de réparation des rails entre les stations Madeleine et Vignat et au terminus Pompidou.

Le chantier se poursuivra les 14, 17 et 18 octobre de la station Verville à la station Léon Blum, puis les 7 et 8 novembre, de la station Beaumont à la station Madeleine.

Pendant le chantier, la ligne B sera interrompue à partir de 21 heures du lundi au vendredi inclus. Des navettes de substitution seront mises en place.