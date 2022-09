Orléans : deux heures d’éclairage public en moins

Dès lundi 19 septembre, la cathédrale d’Orléans, l’Hôtel Groslot et son jardin, le parvis de l’Hôtel de Ville, le pont George V, les rues Jeanne d’Arc et Royale seront éteints à partir de 23h, au lieu de 1h du matin, comme c’est le cas actuellement.

« Pour faire face à l’explosion des prix de l’énergie », l'idée est « d’engager un certain nombre de mesures pour réduire leur consommation d’énergie », précise le communiqué, qui ajoute que la réduction de l’éclairage de l’ensemble de ces bâtiments devrait permettre d’économiser pas moins de 60.000 kWh.

Bientôt de nouvelles mesures

Par ailleurs, de nouvelles mesures sont prévues prochainement « pour réduire les consommations en matière de chauffage (bâtiments municipaux, équipements sportifs et culturels, etc.), hors écoles, et pour limiter les illuminations de fin d’année. »

Enfin pour faire encore davantage d’économies, l’ensemble des 22 maires de la Métropole travaillent sur « une série de mesures plus large » sur l’ensemble de l’éclairage public et qui devrait voir le jour prochainement.