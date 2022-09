Orléans : journée sans voiture le 18 septembre

« Un dimanche en douceur » : ce 18 septembre, les mobilités douces seront à l’honneur à Orléans, alors que se tiennent la semaine européenne des mobilités et les journées du patrimoine. Pour l’occasion, la circulation des véhicules motorisés sera interdite en centre-ville de 10h à 18h. « Le temps d’une journée, le public est invité à changer ses habitudes et (re)découvrir le centre-ville et ses trésors », indique la municipalité dans un communiqué.

Concrètement, les deux-tiers de l’intérieur des mails seront piétonnisés, entre la place de Loire et le boulevard Alexandre-Martin, et entre le boulevard Saint-Euverte et les rues Bannier et Cheval Rouge. Les parkings Hôtel de Ville et Cathédrale seront fermés. Les transports en commun (bus, tram et parcs relais) sont quant à eux gratuits.

En parallèle, diverses animations sont prévues toute la journée : essais de Vélos+ et vélos cargo, réparation de vélos et expositions photos place du Martroi, parade à vélo place Sainte-Croix à 15h, ou encore conférences place et quai de Loire.