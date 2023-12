Orléans : l’enseigne Goldmarket visée par une enquête pour fraude fiscale et abus de biens sociaux

C’est le fruit d’une enquête de longue haleine, débutée en octobre 2020. Deux frères à la tête de l’enseigne orléanaise Goldmarket viennent d’être placés en détention provisoire pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, annonce le tribunal judiciaire d’Orléans dans un communiqué. Leur boutique d'achat et de vente de métaux précieux s’est révélée être l’établissement secondaire d’une société parisienne en relation économique avec une société belge.

Les 28, 29 et 30 octobre 2023, 5 interpellations ont concerné les dirigeants des sociétés mises en cause, ainsi qu’une employé et le comptable de l’enseigne orléanaise. Suite à ça, fin novembre, une vaste opération judiciaire a été menée en France mais aussi en Belgique en Allemagne.

Résultat : 22 perquisitions dont 14 visant des agences d’achat et de vente d’or ont eu lieu sur le territoire national et européen. L’équivalent de 551 980 euros ont été saisis en argent liquide, en matières précieuses mais aussi en montres de luxe (39 au total) ainsi qu’un véhicule haut de gamme. L’opération aura mobilisé une soixantaine d’enquêteurs.

"Les investigations ont également révélé des suspicions de soustraction au paiement de la taxe sur les métaux précieux et des abus de biens sociaux à l’encontre des deux frères dirigeants ces différentes sociétés ", ajoute la procureure d’Orléans Emmanuelle Bochenek-Puren. C’est ainsi 16 millions d’euros qui auraient été détournés.