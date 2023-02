Orléans : l’épicerie solidaire Esope accueille déjà 450 étudiants

Le projet est né juste après la crise sanitaire du Covid, nous explique Sonia Walter, gérante de l’épicerie. « Grâce au COVID on a appris que les étudiants étaient pauvres et ne mangeaient pas à leur faim (…) un litre de lait ça coûte 16 centimes, et un kilo de pâtes 33 centimes. En moyenne, le panier moyen d’un étudiant à chaque passage c’est 5,70 euros ».

L’épicerie est approvisionnée à 50% par la banque alimentaire. Pour le reste, les gérants se fournissent sur des sites réservés aux épiceries solidaires ou bien auprès du « potager de Marianne », à Rungis, qui est un potager de réinsertion. À noter qu’Esope à Orléans compte aujourd’hui une quarantaine de bénévoles. Des ateliers de cuisine y sont également organisés.

Un stress en moins

Depuis son ouverture, l’épicerie Esope compte plus de 450 étudiants inscrits, et les passages en caisse sont de plus en plus nombreux, avec en moyenne 50 passages par jour. Et parmi les bénéficiaires se trouve Ayoub, étudiant et bénévole également au sein d’Esope. Pour lui, l’épicerie joue un rôle fondamental dans le quotidien des étudiants. « Sur le moral d’un étudiant, ça pèse énormément de manger tous les jours des pâtes. Là de pousser les gens à cuisiner, à manger des plats un peu plus sains, du fromage, ça ôte un stress ».