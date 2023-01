Orléans : l’illustratrice Rélio co-signe un livre pour enfants

. .

Rélio partage alors régulièrement ses dessins sur les réseaux sociaux, et finit par taper dans l’œil du blog « Pour infos Orléans », pour lequel elle devient bénévole. Ses illustrations séduisent, et très rapidement, son carnet de commande se remplit et les projets se multiplient.

Mon Coloc

Parmi eux, celui de co-signer un livre pour enfant ; l’un des projets les plus difficiles probablement pour la jeune illustratrice qui avait pour mission de mettre en images l’histoire de Julia Fragner.

La sophrologue a dressé un constat, dans le cadre de son métier : les enfants dont le jumeau est décédé dans le ventre de la maman sont plus sensibles que d’autres. « C’est un thème qui peut paraitre lourd mais on en a fait quelque chose de léger, de féérique », nous explique Rélio. C’est un livre qui retrace le parcours de deux petits œufs (…) un matin l’un des bébés se réveille. Et son coloc, le deuxième petit bébé, n’est plus là. Il va se renforcer, il va pleurer, il va passer par des sensations particulières, comment il va faire pour le gérer ».