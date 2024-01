Orléans : l’improvisation pour prendre confiance en soi !

Cela fait peut-être partie de vos bonnes résolutions de l’année : prendre confiance en vous, et vous lancer. Alors je n’ai pas de solution miracle, mais peut-être un outil qui peut vous aider : le théâtre ! L’improvisation, plus particulièrement, est reconnue pour ses bienfaits en art oratoire. En clair, elle vous entraine à prendre la parole en public, ce qui n’est pas toujours évident, notamment en entreprise.

« On va prendre plein de bons réflexes, tourner ses épaules vers le public, parler fort, nous explique Stéphane Laine, formateur au sein de l’organisme Coach Impro, à Saint-Jean-de-Braye près d’Orléans. Cela va être des compétences qu’on va s’approprier petit à petit et qui vont nous aider à être plus à l’aise quand il va falloir qu’on s’exprime dans la vie de tous les jours ».

La pratique se veut accessible à tous. Et très rapidement, les effets se font ressentir. « Il y a une forme de lâcher prise qui arrive au bout d’un moment., qui permet de se dire « ah, j’ai réussi à faire ça, je ne m’en pensais vraiment pas capable. Peut-être que je peux transposer ça dans ma vie de tous les jours ».

Développer sa répartie, vaincre sa timidité mais surtout s’amuser… les vertus du théâtre d’improvisation sont multiples. Et bonne nouvelle, le théâtre d’improvisation est accessible également pour les plus jeunes.