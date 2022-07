Orléans : la billetterie du challenge Emiliano Sala ouvre ce vendredi

La deuxième édition du challenge Emiliano Sala se déroulera à Orléans les 16 et 17 juillet. Un tournoi amical organisé par Prokick, l’US Orléans et la mairie, qui rend hommage au joueur argentin passé par l’USO en 2012 et décédé il y a trois ans dans un tragique accident d’avion.

L’US Orléans affrontera le FC Nantes le samedi à 16 heures. A 19 heures, le SM Caen sera opposé aux Girondins de Bordeaux, pensionnaires de Ligue 2. La petite finale aura lieu le lendemain à 15 heures avant la finale à 18 heures. Des clubs dans lesquels l’Argentin a joué. « L’idée serait de passer à six équipes l’an prochain, Niort et potentiellement une sélection de joueurs de l’UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels », explique Thomas Sereni, le manager de Prokick.

L’événement devrait attirer plus de public que l’an dernier. « On espère faire entre 2 000 et 3 000 spectateurs sur les deux jours », dit Thomas Sreni. Pour la première édition, « on a essuyé les plâtres avec le pass sanitaire ».

Un événement caritatif

La billetterie est ouverte depuis 9 heures sur le site de l’US Orléans. Comptez entre 5 et 10 euros par jour. Des packs deux jours et famille (ou 4 personnes) sont aussi en vente.

Pour chaque billet acheté, un euro sera reversé au club d’enfance d’Emiliano Sala, San Martin de Progresso, en Argentine. Une vente aux enchères de maillots des équipes dans lesquelles est passé Emiliano Sala sera aussi organisée.