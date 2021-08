Orléans, Le Mans, Auxerre… Nouveau samedi de mobilisation contre le pass sanitaire

Les opposants au pass sanitaire seront de nouveau dans la rue, ce samedi 14 août. Depuis plusieurs semaines, leur nombre ne fait qu’augmenter chaque samedi, pour atteindre 237.000 manifestants le 7 août dernier selon le ministère de l’Intérieur, 415.000 selon le collectif Le Nombre Jaune.

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 237.000 personnes, dont 17.000 à Paris, ont défilé samedi pour le quatrième week-end consécutif contre le pass sanitaire, soit la plus forte mobilisation jusqu'à présent #AFP pic.twitter.com/NF8fOCl1oT — Agence France-Presse (@afpfr) August 7, 2021

Le mouvement ne devrait pas s'essouffler d'ici la rentrée

Alors que le pass sanitaire est entré en vigueur dans de nombreux lieux ce lundi 9 août (restaurants, TGV, hôpitaux sauf urgences, etc.), les services du renseignement territorial s’attendent à une mobilisation encore plus forte, et ne voient pas le mouvement s’essouffler d’ici la rentrée, selon une note consultée par BFM TV.

En Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Bourgogne, plusieurs rassemblements ont été annoncés. La liste ci-dessous est non-exhaustive et susceptible d’évoluer.

Centre-Val de Loire

Blois : 14h, place Louis XII

Bourges : 15h, place Séraucourt

Châteauroux : 14h, palais de justice

Orléans : 14h30, place de la République

Tours : 14h, place Jean Jaurès

Pays de la Loire

Angers : 15h, place du Ralliement

Le Mans : 14h30, place du Marché de Pontlieue

Nantes : 14h, croisée des trams

Bourgogne

Autun : 15h, place de la Mairie

Auxerre : 14h, place de l’Arquebuse

Dijon : 14h, place de la République

Nevers : 15h30, place de la Résistance