Orléans : le masque de nouveau obligatoire en centre-ville

Le masque fait son retour. A compter de ce vendredi 6 août et au moins jusqu’au 31 août inclus, toute personne de plus de 11 ans doit en porter dans les zones les plus fréquentées de la ville. Seuls les cyclistes et les joggeurs sont exemptés.

Le masque est dorénavant obligatoire sur les voies piétonnes situées sur le pont de l’Europe, les quais de la Madeleine, Saint-Laurent, Barentin, Cypierre, Châtelet, Fort Alleaume et du Roi. Il faudra aussi en porter dans le centre-ville.







L’arrêté interdit également la consommation d‘alcool en dehors des terrasses de cafés et restaurants ; des aires de pique-nique aux heures habituelles de repas et des lieux de manifestations locales om la consommation d’alcool est autorisée.