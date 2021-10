Orléans : nouvelle distribution alimentaire pour les étudiants le 16 octobre

Mises en place pendant la crise sanitaire, les distributions de produits alimentaires et d’hygiène sont relancées à l’université d’Orléans. Il s’agit de la huitième depuis novembre 2020, la première depuis mai et pour cette rentrée. A chaque fois, entre 150 à 400 étudiants s’étaient déplacés.

L’association O’Sem (Orléans soutient les étudiant.e.s du monde) espérait « ne pas avoir à reprendre les distributions alimentaires sur le campus cette année, mais malheureusement, les remontées du terrain ne sont pas bonnes », explique-t-elle sur sa page Facebook.

Produits alimentaires et d’hygiène ainsi que vêtements seront donc proposés ce samedi 16 octobre entre 14h et 16h sous l’allée couverte, près de l’UFR Sciences. Il faut venir avec carte d’étudiant, carte vitale et sacs à provisions.