Orléans : un nouveau bâtiment évacué rue de Bourgogne

De nouveaux mouvements de façades ont été détectés mardi 18 avril rue de Bourgogne, à Orléans, où plusieurs bâtiments menacent de s’effondrer depuis plusieurs mois. Les capteurs installés pour surveiller l’évolution de la situation du 19 et du 21 rue de Bourgogne ont décelé une activité de quelques millimètres du bâtiment situé au numéro 15, indique la mairie dans un communiqué.



Par précaution, et sur préconisation du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), la collectivité a décidé de procéder à l’évacuation ce mercredi des six foyers qui habitent l’immeuble. Ce dernier ne présente toutefois pas de risque imminent d’effondrement. Des solutions d’hébergement sont proposées via le Centre communal d’action sociale.