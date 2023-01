Orléans : un urinoir de rue expérimenté en centre-ville

Messieurs, cela vous empêchera peut-être de soulager une envie pressante n’importe où en centre-ville... Un urinoir de rue a été installé en ce mois de janvier à Orléans rue Courcaille, entre la rue Royale et les Halles Châtelet. La rue a été identifiée comme l’une des plus touchées par cette incivilité. L’expérimentation, qui vise à limiter les nuisances, doit durer six mois. Des initiatives similaires ont vu le jour à Paris, Nantes ou encore Toulouse.

Alternative simple aux toilettes publiques, il s’agit d’un urinoir avec une cuve de 80 litres contenant de l’acide lactique. La substance permet d’éradiquer les mauvaises odeurs et la prolifération de bactérie. Une sonde connectée permettra de connaitre le taux de remplissage en temps réel, mais aussi la fréquence d’utilisation de l’uritrottoir.

Selon la municipalité, il s’agit d’un dispositif « incitatif, discret et mobile et décoration ». Fabriqué en Pays de la Loire, « il encourage à uriner dans un coin approprié pour limiter les souillures sur l’espace public, se fond dans l’espace public, peut être déplacé facilement et se pare d’une décoration végétale. »