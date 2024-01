Orléans : une après-midi pour trouver son métier

L’idée est de réunir des élèves, de la 4ème à la Terminale, pour rencontrer des professionnels, qui viennent témoigner de leur parcours, et pourquoi pas susciter des vocations. « La réussite n’est pas un jeu de hasard, nous explique Franck Beauvallet, délégué Ville de l’association Les Entretiens de l’Excellence. L’idée est de se dire, soit on est passif et on attend que ça se passe. Soit on se pose des questions, et on se dit que finalement « mon destin je l’ai entre les mains, et je n’ai rien à perdre à croire en mes rêves ».

De nombreux domaines seront représentés, répartis à travers 21 ateliers thématiques. Avocat, architecte, pilote d’avion, médecin… « Il y a un panel hyper large. Celui qui se pose des questions aura un professionnel qui sera là pour lui partager son retour d’expérience ». De quoi peut-être aider les jeunes dans leur orientation, alors que les Terminales notamment doivent en ce moment-même formuler leurs vœux Parcousup.

Le rendez-vous s’adresse donc aux élèves de tout le Loiret. Les intéressés doivent s’inscrire au préalable. Et pour l’occasion, des cars sont affrétés depuis Montargis, Pithiviers ou encore Gien. La 4ème édition est d’ores et déjà programmée. Ce sera le 25 janvier 2025. Les élèves pourront s’inscrire à compter que la rentrée de septembre prochain.