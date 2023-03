Orléans : une journée pour tout savoir sur le mal de dos

Tout le monde y passe, ou presque… le mal de dos, appelé parfois « mal du siècle », n’épargne personne. Alors pour comprendre d’où il vient, et comment il se soigne, l’École Universitaire de Kinésithérapie d’Orléans organise une journée d’informations. « Il y a un peu plus de 8 personnes sur 10 qui vont, dans leur vie, souffrir de mal de dos, nous explique Erwan Le Guennec, enseignant et kinésithérapeute. On a entre 6 et 8%, à l’échelle nationale, des personnes dont la lombalgie va se développer vers la chronicisation, c’est-à-dire au-delà de 3 mois ».