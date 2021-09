Orléans : une manifestation le 14 septembre contre l’obligation vaccinale des soignants

« Stop aux menaces et aux sanctions ! », la CGT santé et action sociale proteste contre l’obligation vaccinale pour les soignants, qui entrera en vigueur le 15 septembre prochain. Pour rappel, cette mesure est imposée par le gouvernement, pour lutter contre la pandémie. Mais pour le syndicat, cette « disposition remet en cause une partie de (nos) droits fondamentaux (…) Elle va créer ou accentuer anticonstitutionnellement de nouvelles discriminations entre salariés ».

Pour rappel, pour les soignants, la mesure prévoit qu’en cas de non vaccination contre le COVID, le contrat de travail peut être suspendu. Le rassemblement s’adresse au premier abord aux soignants, mais aussi plus largement à tous les personnels au contact du public.

À Orléans, le rendez-vous est donné le 14 septembre, devant le siège de l’Agence Régionale de Santé, à 10h30.