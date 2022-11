Orléans, ville la plus attractive de France !

Le baromètre « emploi et logement » a établi le palmarès des 31 grandes villes françaises offrant le plus d'opportunité entre le travail et le logement. La cité johannique arrive donc en tête, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, car elle est située à proximité de Paris. Comptez un peu plus d’une heure de train, ou 1h30 en voiture.

De plus, le marché de l’emploi y est favorable, la part de CDI pour 100 habitants se situant à 4,81 à Orléans. Enfin, les tarifs de l’immobilier y sont attractifs ; bien plus qu’à Paris ! Le prix au m2 est alléchant (moins de 3000 euros). Comme le souligne l’enquête, la capacité d’emprunt pour un Orléanais est de 167.209€ avec un taux d’emprunt à 2% sur 20 ans.

Orléans se classe donc en tête de ce palmarès, suivie par Mulhouse en Alsace et Rouen en Normandie.