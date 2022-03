Oscars : Will Smith gifle Chris Rock en plein direct (vidéo)

Bonne ambiance aux Oscars, à Hollywood. Dans cette nuit de dimanche à lundi, le cinéma américain attribuait ses plus prestigieuses récompenses. Mais la scène qui a retenu l’attention n’est pas une remise de prix. Alors qu’il était en train de faire un discours, Chris Rock a été giflé par Will Smith !



Chris Rock venait de faire une blague sur le crâne rasé de sa femme. Plutôt mal venu aux yeux du couple, alors que Jada Pinkett-Smith souffre d’une maladie se traduisant par une perte des poils et des cheveux.



Tout le public a plus ou moins rigolé (y compris Will Smith), jusqu’à cette fameuse scène : on voit Will Smith se lever et mettre une gifle à son confrère.



L’acteur de « La Méthode Williams » répète alors à plusieurs reprises « garde le nom de ma femme hors de ta pu**** de bouche ». Chris Rock tente lui de reprendre le fil de son discours, bien que sonné par ce moment surréaliste.



Quelques minutes plus tard, Will Smith a reçu l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans « La Méthode Williams ». Dans son discours et malgré son émotion, il a tenu à s’excuser auprès de l’Académie.