Nous l’entendons partout. Le contexte économique est compliqué pour tout le monde. Les tensions politiques sont à leur comble. Il est difficile de se projeter dans un avenir serein. Pourtant, et si c’était le bon moment pour placer son argent et se préparer un futur plus confortable ? Besoin de conseils ? Voici les meilleures opportunités où investir son argent en 2023 !

Les stratégies à long terme sont en règle générale beaucoup moins exposées au risque de perte en capital. En revanche, la mobilisation de capital est beaucoup plus longue. Les investisseurs plus pressés de profiter de leurs bénéfices doivent se tourner vers des supports beaucoup plus risqués et volatils.

Il n’y a pas une opportunité meilleure que toutes les autres. Mais une opportunité beaucoup plus adaptée à votre profil d’investisseur. L’identifier est l’une des clés d’un investissement réussi et pérenne.

Les raisons d’investir en 2023

Nous sommes très différents face à l’investissement. Gagner de l’argent n’est pas le seul but qui vous pousse à placer votre épargne. Découvrez quelques pistes de réflexion qui pourrait inspirer votre prochain projet financier :

Booster votre épargne via un support / enveloppe fiscale répondant à vos attentes personnelles ;

via un support / enveloppe fiscale répondant à vos attentes personnelles ; Rechercher l’autonomie financière en se créant une rente sûre, régulière et suffisante pour vivre comme vous l’entendez ;

en se créant une rente sûre, régulière et suffisante pour vivre comme vous l’entendez ; Donner plus de sens à sa vie en soutenant un cause solidaire grâce à son capital ;

Construire son avenir en développant son patrimoine financier pour mettre sur pied d’autres projets ;

en développant son patrimoine financier pour mettre sur pied d’autres projets ; Compléter ses revenus en multipliant les sources d’approvisionnement avec des dividendes boursiers ou des loyers par exemple ;

en multipliant les sources d’approvisionnement avec des dividendes boursiers ou des loyers par exemple ; Avoir une vision beaucoup plus globale du monde économique.

Vous vous reconnaissez sûrement dans une ou plusieurs de ces raisons qui vous poussent à investir votre argent en 2023. Un investissement bien motivé est un investissement qu’il est plus facile de suivre et de piloter.

Privilégier les investissements les plus sûrs

Dernier conseil pratique pour encadrer ses investissements : choisir de préférence les supports qui présentent un excellent ratio rentabilité / risque. Cette astuce est plutôt destinée aux investisseurs dits bon père de famille, car ils visent la sécurité financière de leur foyer.

Par exemple, il est de bon ton de sélectionner les secteurs rentables et les sociétés qui le font vivre. Investir ou soutenir une entreprise leader sur son marché constitue la promesse de gains assurés, pendant de longues années.

Rappelons que le marché des matières premières regorge d’opportunités considérées par beaucoup d’experts comme des valeurs refuge. C’est-à-dire qu’elles sont des solutions efficaces contre un phénomène comme l’inflation. Protéger la valeur monétaire de son patrimoine est très important.

Enfin, envisagez sérieusement d’acheter des parts d’une SCPI (Société Civile en Placement Immobilier). C’est la solution la plus simple et la moins risquée pour investir dans l’immobilier. Les rendements sont bons et vous déléguez la gestion à une société experte.

Quelques mots pour conclure

En dépit de cette morosité économique, il est vraiment temps de préparer ses investissements pour 2023. Agir maintenant vous permet de protéger votre avenir financier et vos projets personnels. Découvrez d’autres guides pratiques et astuces à l’écoute de votre radio préférée !