Ouverture du procès de Sabri Essid, présumé mort

Un procès inédit s’est ouvert devant la cour d’assises de Paris : celui de Sabri Essid, accusé de génocide et de crimes contre l’humanité.

Derrière cette affaire, un enjeu majeur : reconnaître et documenter juridiquement les exactions commises contre la communauté yézidie par État islamique. Les faits remontent à 2014, lorsque l’organisation terroriste lance une offensive dans la région irakienne du Sinjar. Des milliers d’hommes yézidis sont exécutés, tandis que les femmes et les enfants sont capturés, réduits en esclavage ou contraints à des mariages forcés.

Ce procès constitue une première en France : jamais auparavant un ressortissant français n’avait été jugé pour des faits qualifiés de génocide liés à ces événements.

Originaire de Toulouse, Sabri Essid est au cœur de cette procédure historique. Pourtant, une particularité interpelle : il est présumé mort depuis 2018. En l’absence de preuve formelle de son décès, la justice française le considère toujours comme en fuite. Alors, pourquoi organiser un procès si l’accusé n’est potentiellement plus en vie ?

La réponse réside dans la fonction même de la justice. Un procès ne vise pas uniquement à juger une personne, mais aussi à établir des faits. Dans ce cas précis, l’objectif dépasse largement le sort de l’accusé. Il s’agit de reconnaître officiellement, dans le cadre judiciaire français, que les crimes commis contre les Yézidis relèvent du génocide, et de préciser le rôle joué par des ressortissants français dans ces exactions.

Ce travail judiciaire permet également de constituer une mémoire juridique. Les témoignages des victimes, les preuves recueillies et les débats nourrissent un dossier essentiel pour la reconnaissance internationale de ces crimes.

Même en l’absence de l’accusé, ses droits sont garantis : des avocats assurent sa défense. Et s’il réapparaissait un jour, la loi prévoit qu’il pourrait être rejugé.

Ainsi, ce procès illustre une justice tournée vers la vérité et les victimes. Au-delà de la présence ou non de l’accusé, il s’agit avant tout de faire reconnaître les faits, de leur donner une existence judiciaire et de ne pas laisser ces crimes sombrer dans l’oubli.