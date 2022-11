P!nk annonce la sortie d'un nouvel album au mois de février prochain !

Encore une nouvelle qui devrait ravir les fans de P!nk. La chanteuse américaine annonce, ce mardi 22 novembre, la sortie prochaine de Trustfall, neuvième album qui sera dévoilé au public le 17 février 2023. Un premier extrait, Never Gonna Not Dance Again, avait déjà été dévoilé. Concernant le disque, il est déjà disponible en pré-commande.