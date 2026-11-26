La politique agricole commune (PAC) pourrait connaître un changement important dans son fonctionnement. Alors que les discussions sur le prochain budget européen se poursuivent, la Commission propose de regrouper les financements agricoles dans une structure budgétaire plus large. Une perspective qui suscite des inquiétudes dans le monde agricole, déjà préoccupé par l'avenir des aides européennes.

Jusqu'à présent, l'argent consacré à la PAC était réparti entre deux fonds distincts. Le premier, le FEAGA, finance principalement les aides directes versées aux agriculteurs et certaines interventions sur les marchés agricoles. Le second, le FEADER, soutient le développement rural, notamment la modernisation des exploitations et les projets dans les territoires ruraux.

Avec la réforme proposée, ces deux fonds seraient fusionnés dans une structure commune, intégrée à une enveloppe européenne plus vaste. Celle-ci regrouperait également des financements destinés aux régions, à la pêche et à d'autres politiques publiques.

Une nouvelle organisation des financements

Concrètement, chaque État membre devrait désormais présenter un seul grand plan pour organiser ces différents financements européens. Les gouvernements disposeraient ainsi de davantage de souplesse pour adapter les dépenses aux priorités et aux besoins de leurs territoires, dans le respect des règles fixées par l'Union européenne.

Cela ne signifie toutefois pas que l'argent destiné aux agriculteurs pourra être librement transféré vers d'autres secteurs. La proposition prévoit notamment de réserver 293,7 milliards d'euros au soutien des revenus agricoles sur sept ans, ainsi que 6,3 milliards pour les mesures de crise.

La nuance est donc importante : une partie des aides restera garantie, mais les financements agricoles ne seront plus organisés dans deux fonds autonomes. C'est précisément ce changement qui inquiète les professionnels. Ils redoutent de voir l'agriculture perdre une partie de sa place spécifique dans le budget européen et dépendre davantage des arbitrages réalisés dans les plans nationaux.

La réforme n'est pas encore définitivement adoptée. Les négociations sur le futur budget européen doivent encore aboutir.