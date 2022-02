Dons du sang : un stock en-dessous du seuil de sécurité

Au niveau national, il y a seulement 70.000 poches de sang en stock en France, alors qu’il en faudrait 100.000… Un stock qui se situe en-dessous du seuil de sécurité, selon l’Établissement Français du Sang (EFS). Par ailleurs, il faudrait 10.000 dons de sang au quotidien pour ne pas avoir de problèmes d’approvisionnement.

« Pour le moment, on arrive à transfuser tous les malades »

Par exemple en région Centre-Val de Loire, 8000 poches de sang sont actuellement en stock, alors qu’il en faudrait 10.000, selon la Docteure Murielle Barnoux, responsable des prélèvements de sang à l’EFS d’Orléans. « Il ne faut pas laisser descendre ce niveau plus bas, sinon on va avoir des soucis pour l’approvisionnement. Mais on réagit avant d’avoir des problèmes. Pour le moment, on arrive à transfuser tous les malades. »

La Docteure explique que l’EFS se rend beaucoup moins dans les entreprises puisque de nombreux salariés sont en télétravail à cause du Covid-19. Même chose dans les milieux étudiants. « Il y a aussi des donneurs qui ont eu le Covid », poursuit-elle. Pour rappel, comme toutes infections, il faut attendre 15 jours après la guérison pour donner son sang.

Enfin pour être éligible au don du sang, il faut faire plus de 50 kilos, être en bonne santé, avoir plus de 18 ans et moins de 71 ans, ne pas avoir eu d’infections dans les 15 derniers jours (abcès dentaire, rhume, Covid…), ni de tatouages durant les quatre derniers mois.