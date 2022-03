Loir-et-Cher : les bébés pandas du ZooParc de Beauval ont fait leur première sortie à l’extérieur

Les visiteurs du ZooParc de Beauval étaient nombreux ce matin dans la galerie des pandas. Ils sont venus observer Yuandudu et Huanlili, âgées de sept mois, pour leur première sortie en extérieur.

« Pataudes et maladroites au début », relate le Parc, les jumelles ont instinctivement escaladé une échelle de bois d’abord. Huanlili « plus timorée » que sa sœur, est redescendue avec l’aide des soigneurs. Yuandudu, plus entreprenante, s’est ensuite promenée entre les structures. « Rejointe par Huanlili, les deux petites continuent leur exploration en étant davantage assurées. Elles se faufilent entre les buissons et les rochers à un rythme de plus en plus soutenu », indique le Parc.

Une première réussie

« Cette première sortie en extérieur est réussie. C’est l’accomplissement d’un long travail mené conjointement avec les soigneuses venues de Chendgu, les soigneurs du secteur pandas et les vétérinaires », a expliqué un vétérinaire. Leur prochaine sortie se fera avec leur mère Huan Huan.

Les jumelles seront visibles à l’extérieur à partir de 10 heures dès lundi 14 mars, précise le Parc. La durée de leur sortie variera selon leur comportement. Elles restent visibles tout au long de la journée dans leur loge intérieure.