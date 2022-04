"Merci d'Entreprendre ici" : Groupe Roy Énergie, spécialiste du photovoltaïque

Roy Énergie proposons un projet clés en main : son bureau d’études intégré étudie et maîtrise toutes les étapes du projet. Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique car aucune sous-traitance : de la conception à l’obtention des autorisations, nous contrôlons l’installation de nos solutions photovoltaïques en internalisant tous les corps de métiers : charpenterie, structure, électricité et construction.

Tel un réel partenaire, le groupe Roy Énergie conseille et prend en charge l’ensemble des démarches administratives afférentes au projet. Il vous préconise une solution performante au meilleur prix et ajustons nos préconisations en fonction des réglementations en vigueur et des solutions techniques les mieux adaptées.

Le groupe Roy Énergie vous accompagne dans vos projets photovoltaïques et entretient une relation durable et de proximité. Pour être toujours plus proche de vous, il continue son développement et étend son réseau sur le plan national.