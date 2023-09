Les 4 infos du lundi 18 septembre

COVID - Les cas du Covid sont en hausse ces derniers jours, et notamment en Centre-Val de Loire, avec 20 cas pour 100 000 habitants. Des chiffres toutefois encore bien inférieurs à la moyenne nationale, et surtout aux chiffres de 2022 à la même période. La campagne de vaccination débutera le 2 octobre; avec une priorité pour les plus de 65 ans, les personnes fragiles ou encore les résidents d’EHPAD.

EMMA - Il est accusé d’avoir tué de plusieurs coups de couteau sa petite amie, Emman l’an dernier. Un adolescent de 14 ans est jugé depuis ce lundi devant le tribunal pour enfants de Mâcon, en Saône-et-Loire. L’examen psychiatrique avait conclu à une altération importante du discernement. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat.

PAUVRETE - Le gouvernement a présenté ce lundi son plan de lutte contre la pauvreté. Parmi les annonces ; la prévention de la pauvreté dès l’enfance, le retour à l’emploi ou encore la lutte contre la grande exclusion. Les associations de lutte contre la précarité redoutent un manque d’ambition.

CHEF - La gastronomie sera en fête à Tours. La ville accueillera la cérémonie du guide Michelin, qui récompense on le rappelle les meilleurs chefs et restaurants français. Ce sera le 18 mars à l’espace Vinci.