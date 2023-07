On a vu "Miraculous - le film" : la recette du succès français retranscrite au cinéma

Si vous avez des enfants, vous en avez très probablement déjà entendu parler. Miraculous, la série française a déferlé sur nos petits écrans en 2015 et depuis - en tête des programmes pour enfants sur Netflix - elle ne cesse de gagner du terrain à travers le monde.

C’est donc très logiquement qu’il sort aujourd’hui au cinéma, synchronisé avec les vacances scolaires, à la tête du deuxième plus gros budget de tous les temps (80 000 000 €) pour un film français (derrière Valérian, de Luc Besson).

A la fois prequel (dont l'action se déroule avant celle de la série) et conclusion, Miraculous : le film raconte comment Marinette, une jeune ado parisienne relativement maladroite, et Adrien, le beau gosse dont elle est secrètement amoureuse, vont devenir LadyBug et Chat Noirs ; deux super-héros élus pour combattre Papillon et ses super-vilains qui menacent d’anéantir Paris.

Mais si leur duo s’avère redoutable pour lutter contre les méchants, chacun ignore la véritable identité de l’autre...