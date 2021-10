Orléans, Nevers, Châteauroux : les motards manifestent ce 2 octobre contre le contrôle technique

Le contrôle technique pour les motos, ils n’en veulent pas ! La Fédération des Bikers de France appelle ce samedi 2 octobre à se mobiliser contre l’élargissement de ce dispositif aux deux-roues. En août dernier, en vertu de l’application d’une décision européenne, un décret avait été publié au Journal Officiel, instaurant un contrôle technique pour les motos, scooters et voitures sans permis à partir de 2023. Quelques heures plus tard, le gouvernement avait finalement rétropédalé et suspendu l’initiative.

Pour maintenir la pression sur les autorités, la Fédération des Bikers de France organise ainsi ce samedi plusieurs rassemblements au niveau national, dont un à Orléans. Le cortège partir de l’île Charlemagne à 14h, avant de rejoindre les bords de Loire et la tangentielle, puis retournera à l’île Charlemagne. A Châteauroux, les motards donnent également rendez-vous ce samedi à 14h au Limoges. Enfin, à Nevers, le rassemblement aura lieu à 14h à partir du square de la Résistance.