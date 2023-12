Les 4 infos du vendredi 22 décembre

VACANCES - Bison Futé voit orange dans le sens des départs ce vendredi dans une grande partie du pays. Comme souvent, c’est sur l’A10 au nord d’Orléans que vous serez les plus nombreux, avec une circulation particulièrement dense jusque tard dans la soirée. Des ralentissements également à prévoir au sud d’Angers sur l’A87 également. Demain, journée orange également, beaucoup de monde sur l’A10 entre Paris et Tours, et sur l’A71 au sud de Bourges.

AMAZON - Plus de 200 000 euros. C’est le montant du préjudice subi par Amazon Saran. Début décembre, 14 palettes manquaient à l’appel lors d’une livraison. Parmi les produits manquants notamment, des drones et des lisseurs à cheveux. Le chauffeur, un russophone de 41 ans, a été mis en examen pour vol en bande organisée. La société de transports à laquelle il appartient serait impliquée dans une quinzaine de vols à travers la France.

SANTE - A peine nommée, déjà épinglée par Médiapart. La nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin Le Bodo, pharmacienne de profession, aurait perçu 20.000 euros de cadeaux des laboratoires Urgo entre 2015 et 2020 : des montres, bouteilles de vins et magnums de champagne et coffrets week-end. Une enquête a été ouverte.

SOLSTICE - Et puis le solstice d’hiver, ce vendredi. La journée sera la plus courte de l’année, et donc la nuit la plus longue. La bonne nouvelle, c’est que les jours vont ensuite commencer à rallonger, minute par minute. D’ici fin janvier, nous gagnerons ainsi près d’une heure d’ensoleillement.