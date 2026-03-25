Le retour de Céline Dion sur scène pourrait rapporter gros

Tout le monde ne parle que de ça depuis le début de la semaine : le retour de Céline Dion sur scène. Et pas n’importe où : avec une résidence de deux mois, en septembre et octobre 2026, à Paris La Défense Arena.

La star internationale proposera, durant cette résidence parisienne, selon les informations de nombreux médias, deux shows par semaine. Si, pour le moment, aucune information n’a filtré concernant les dates des concerts, l’ouverture de la billetterie ou encore le prix des places, Céline Dion multiplie les publications sur ses réseaux sociaux, clamant son amour et son attachement pour la capitale française.