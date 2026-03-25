Le retour de Céline Dion sur scène pourrait rapporter gros
Publié : 25 mars 2026 à 13h52 par Elodie Quesnel
Un retour de Céline Dion sur scène à Paris se confirme de plus en plus. Une résidence parisienne qui pourrait avoir des répercussions financières importantes.
Tout le monde ne parle que de ça depuis le début de la semaine : le retour de Céline Dion sur scène. Et pas n’importe où : avec une résidence de deux mois, en septembre et octobre 2026, à Paris La Défense Arena.
La star internationale proposera, durant cette résidence parisienne, selon les informations de nombreux médias, deux shows par semaine. Si, pour le moment, aucune information n’a filtré concernant les dates des concerts, l’ouverture de la billetterie ou encore le prix des places, Céline Dion multiplie les publications sur ses réseaux sociaux, clamant son amour et son attachement pour la capitale française.
Une résidence qui pourrait rapporter gros
Selon Paris Match et Le Figaro, Paris n’était pourtant pas la première ville envisagée pour ce retour. Plusieurs pistes avaient été étudiées : Londres, Munich, Las Vegas ou encore Stockholm. Mais Paris La Défense Arena a finalement été préférée.
Selon Le Figaro, ce retour sur scène pourrait également générer plus d’un milliard d’euros. Il ne s’agit pas uniquement des recettes de billetterie : cette somme pourrait être atteinte grâce, notamment, aux réservations d’hôtels, aux transports pour faire venir les fans ou encore à la création d’emplois liée à l’événement.
Céline Dion pourrait ainsi égaler Michael Jackson, avec sa résidence prévue entre 2009 et 2010 à The O2 Arena, à Londres, qui avait finalement été annulée en raison de son décès.